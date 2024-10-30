Благоустройство сквера на улице Крупешина в Балашихе начнется в 2025 году

Новая зона отдыха появится в городском округе в следующем году. По просьбам жителей Балашихи будет благоустроен сквер около дома № 3 на улице Крупешина.

Обновленная территория соединит уже благоустроенные ранее зоны: стадион «Труд», парк на улице Заречной и пространство у «Фабрики». В сквере обустроят спортивную площадку, установят новые малые архитектурные формы, заменят покрытие и освещение. На всей территории будут также подключены камеры системы «Безопасный регион». Работы по благоустройству стартуют весной 2025 года.

Реконструкция общественных пространств и строительство новых зон отдыха в муниципалитете проходят ежегодно. В текущем году началось благоустройство территории лесопарка, расположенного между усадьбами Пехра-Яковлевское и Горенки. Проект, который реализуется по программе «Парки в лесу», рассчитан на три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».