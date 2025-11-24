Благоустройство сквера на улице Дзержинского завершили в Солнечногорске

В Солнечногорске завершили обновление сквера, который расположен у домов № 20 и 22 на улице Дзержинского и рядом с домом № 7 на Прожекторной улице. Работы проходили в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

После обновления пространство заметно изменилось: здесь обустроили продуманную систему пешеходных маршрутов площадью более 1700 квадратных метров, разместили комфортные лавочки и уложили свыше 4800 квадратных метров нового газона. В итоге вся территория благоустройства охватила 6228 квадратных метров.

«В Солнечногорске реализован проект по благоустройству именно там, где хотели видеть изменения сами жители. Теперь уютный и благоустроенный уголок в центральной части города доступен для прогулок и отдыха», — сказал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Работы начались в октябре и были завершены в конце ноября.