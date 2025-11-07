Благоустройство сквера «Лесная сказка» в Химках завершат в ноябре

Новый сквер «Лесная сказка» вблизи школы № 30 в квартале Свистуха в Химках благоустроили на 75%. В планах подрядчика — завершить работы до конца ноября.

На финальном этапе подрядчику предстоит обсыпать дорожки гранитной крошкой, установить фонари и камеры видеонаблюдения, провести озеленение территории и разместить малые архитектурные формы. В сквере появятся новые лавочки, качели и другие элементы для комфортного отдыха.

«Подрядчик сообщает, что больший фронт работ — позади. На территории уже проложили кабели — здесь появятся новые системы освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Кроме того, рабочие уже подготовили основания для опор светильников и построили удобную пешеходную дорожку — с дренажной системой», — прокомментировал руководитель МБУ «Объединенная Дирекция парков» Химок Георгий Шишкин.

Инициатива по благоустройству территории была выдвинута директором школы № 30 Татьяной Кавторевой и получила поддержку главы округа Елены Земляковой, что позволило оперативно приступить к реализации проекта.

Новый сквер станет комфортным общественным пространством для жителей квартала Свистуха.