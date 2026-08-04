Благоустройство сквера Ленина завершили в Подольске
Благоустройство сквера Ленина завершили в Подольске. Территория площадки достигает 2,6 гектара.
В Министерстве благоустройства региона отметили, что в сквере оборудовали новые пешеходные дорожки, установили современные фонари и систему видеонаблюдения.
Кроме того, там появилось садово-парковое оборудование, уличные библиотеки и амфитеатры. Для комфорта посетителей предусмотрели стильные входные группы, качели и навесы.
Желающие смогут заниматься спортом при помощи специального оборудования. В сквере установили информационные стенды, павильоны, а также запустили фонтан.
Благоустройство провели в рамках программы «Формирование комфортной среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».