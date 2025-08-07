Благоустройство сквера Карла Маркса начали в Ногинске

В Ногинске стартовали работы по обновлению сквера Карла Маркса и площади Победы. Эти мероприятия направлены на создание комфортного городского пространства, планируется завершить первый этап до конца 2025 года.

В настоящее время в сквере активно выполняются подготовительные работы. Площадка огорожена, идет демонтаж старой плитки, а также удаляют старые и больные деревья, которые представляют опасность. В рамках проекта запланирована посадка новых деревьев и кустарников, что сделает пространство более зеленым и уютным. Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы и обустроены тротуары для удобства пешеходов.

Следующий этап благоустройства, который охватит площадь Победы, запланирован на следующий год. Эти работы станут частью большой программы по преображению центра города.

Параллельно с благоустройством сквера в Ногинске, в Электроуглях продолжаются работы в парке «Липовая аллея». Здесь укладывают тротуары и монтируют уличное освещение. Работы планируют завершить в конце октября. Также проводятся проектные работы для парка «Волхонка» и часовни в поселке имени Воровского.