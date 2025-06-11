Благоустройство сквера имени Журавлева в Дубне завершат до конца июня

Совсем скоро сквер имени Павла Журавлева в Дубне получит новый облик. Специалисты уже приступили к финальному этапу работ по его благоустройству.

Сейчас подрядчик завершает укладку плитку и обустраивает фонтан. Он будет с чашей и плоскостной зоной, где струи бьют из земли на специальной площадке.

Фонтан уже запускали в пробном режиме — все прошло успешно. Рабочие загерметизируют швы и отрегулируют высоту струй — она сможет достигать 15 метров. Каждая будет подсвечиваться отдельным цветом.

«Район называется Большая Волга. Поэтому изначально у нас задумка была обыграть течение реки. Это видно и в мощении, в том, как оно расположено. Пешеходные же дорожки буквально переходят в фонтан. Мы надеемся, что метафора реки будет не только в красоте плитки, но и в буквальном смысле», — отметил представитель подрядной организации.

В сквере появилась новая тропиночная сеть, велодорожка, большие качели, столы для настольного тенниса и детская площадка. Здесь высадили деревья, кустарники и газон.

«Уверен, переливной фонтан со светодиодной динамической подсветкой станет украшением не только парка, но всего города», — добавил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отметим, что благоустройство сквера стало возможным благодаря государственной программе «Комфортная городская среда». Завершить работы должны до конца июня.