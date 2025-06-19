Благоустройство сквера Бугрова в Ногинске завершится в августе 2025 года

На территории сквера обновляют пешеходные дорожки, устанавливают новые скамейки, урны и освещение. Кроме того, проводят озеленение: уже высажены кустарники и деревья, а также обустраивают газоны.

Обеспечение доступа для маломобильных групп населения также является приоритетом — специалисты строят новые пандусы. Работы планируют завершить в августе 2025 года.

Кроме того, в ближайшие месяцы рабочие начнут реставрацию памятников Ленину и Екатерине, что дополнит концепцию обновления, сочетающую элементы исторического наследия и современности. Новый сквер обещает стать популярным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов, создавая уютную атмосферу для общения и отдыха на свежем воздухе.