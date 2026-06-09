Благоустройство сквера «Блюдечко» в Коломне близится к завершению

Работы по благоустройству сквера «Блюдечко» в городе Коломна вышли на завершающую стадию. Это популярное место отдыха в исторической части города вскоре вновь откроется для посетителей.

В сквере активно ведутся последние работы: продолжается внутренняя отделка кафе, завершается строительство лестницы к Москве-реке и спуска к Конькобежному центру «Коломна». Установлены лавочки, урны, качели и различные игровые элементы. Также почти готова новая смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на Бобренев монастырь.

Территория сквера заметно преобразилась. Новые зеленые насаждения многоуровневые и тематические: на верхней террасе разбит фруктовый сад с яблонями, а нижний ярус оформлен в виде ландшафтных лугов с разнотравьем и влаголюбивыми растениями. Пространство украсили хвойные кустарники, цветочные композиции и зеленые лужайки.

Еще одно заметное изменение — открывшиеся виды на исторические достопримечательности. С противоположной стороны Москвы-реки убрали разросшуюся поросль, благодаря чему со смотровой площадки вновь хорошо виден ансамбль Бобренева монастыря.

В ближайшее время в сквере завершат монтаж навигации и гранитной карты Коломенского кремля, на которой будут отображены башни, крепостные стены и здания древней крепости.

Открытие обновленного сквера запланировано на конец июня. Благодаря сочетанию исторического наследия, природного ландшафта и лучших видов, «Блюдечко» станет современной зоной отдыха и точкой притяжения для туристов.