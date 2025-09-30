Благоустройство сквера «Аллея Героев» завершат в Можайске к 19 октября

Реконструкция знакового для жителей муниципалитета места началась на площади 0,51 гектара. Основные работы по благоустройству сквера планируют завершить до 19 октября.

Специалисты уже приступили к обустройству более 1870 квадратных метров новых пешеходных тропинок. На них уложат современное покрытие из бетонной плитки. В сквере появятся места для отдыха с новыми удобными скамейками и урны. В темное время суток территорию будут освещать современные энергоэффективные светильники, а новые камеры видеонаблюдения помогут поддерживать порядок круглосуточно.

Кроме того, будет проведено озеленение. Деревья, кустарники и цветы подберут так, чтобы сквер радовал посетителей в любое время года

Директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин подчеркнул, что «Аллею Героев» и стелу «Можайск — город воинской славы» ежедневно посещают десятки людей. «Это одна из центральных площадок города. Наша задача — сделать территорию функциональной, удобной и красивой», — сказал он.