Благоустройство Школьного бульвара в Черноголовке завершится в июне

В округе продолжаются масштабные работы по благоустройству одной из ключевых общественных территорий — вокруг магазина, расположенного по адресу: Школьный бульвар, дом № 10. В рамках проекта будут обустроены пешеходные переходы, организована парковка со стороны тротуара, а также обновлена проезжая часть до проезда Строителей.

Кроме того, специалисты проведут работы по оформлению и приведению в порядок газонов. Подрядчики планируют завершить все работы по благоустройству в первой половине июня, чтобы уже к лету жители Черноголовки смогли оценить обновленный центр города.

Ремонт парковки и проезда на Школьном бульваре начался еще осенью 2024 года. На первом этапе работ была изменена схема движения по парковке, которая стала кольцевой, что позволило оптимизировать использование парковочных мест и улучшить транспортную ситуацию в этом районе. Также для пешеходов были созданы два новых перехода, обеспечивающие безопасное пересечение проезжей части.

По завершении всех работ жители округа получат возможность совершать пешие и велопрогулки от сквера Халатникова до нового парка на Южном озере благодаря новому участку велодорожки и расширенному тротуару.