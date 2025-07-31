Благоустройство Пушкинского сквера завершат в Подольске в конце сентября

Обновление общественной территории вышло на финишную прямую. Благоустройство на площади размером один гектар проходит в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Представитель подрядной организации Алексей Караваев рассказал, что строительная готовность объекта составляет уже 90%. На площадке трудятся около 20 специалистов и пять единиц техники.
На территории уже высажены деревья, растения и кустарники, обустроены пешеходные дорожки. На завершающем этапе — благоустройство после замены участков теплосети. Осталось расставить скамейки, урны, установить видеонаблюдение, постелить газон и заасфальтировать парковочную площадку. Она будет рассчитана на более чем 50 парковочных мест.
Эту локацию выбрали для благоустройства сами жители Подольска в ходе онлайн-голосования. Прохожие уже заметили, что в сквере стало комфортней, появилось больше пешеходных дорожек.
«Намного стало лучше. Обязательно будем приходить сюда гулять», — отметила местная жительница Дарья Тимофеева.
Завершить благоустройство Пушкинского сквера планируют в конце сентября. Параллельно представители этой же подрядной организации обновляют лесопарк «Дубрава» в Климовске.
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