Благоустройство Пушкинского сквера завершат в Подольске в конце сентября

Обновление общественной территории вышло на финишную прямую. Благоустройство на площади размером один гектар проходит в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Представитель подрядной организации Алексей Караваев рассказал, что строительная готовность объекта составляет уже 90%. На площадке трудятся около 20 специалистов и пять единиц техники.

На территории уже высажены деревья, растения и кустарники, обустроены пешеходные дорожки. На завершающем этапе — благоустройство после замены участков теплосети. Осталось расставить скамейки, урны, установить видеонаблюдение, постелить газон и заасфальтировать парковочную площадку. Она будет рассчитана на более чем 50 парковочных мест.