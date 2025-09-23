Благоустройство прогулочной зоны завершат в Серпухове в конце недели

Работы по созданию современной пешеходной зоны в Ивановских двориках в Серпухове вышли на финишную прямую. Полностью обустройство нового общественного пространства завершат к концу текущей недели.

Специалисты уже уложили тротуарное покрытие, смонтировали и подключили новые опоры уличного освещения, что было основным запросом жителей этого района. Ключевым элементом новой зоны отдыха станут современные панорамные качели на территории у фонтана.

После завершения благоустройства в Серпухове появится общественное пространство, удобное для прогулок с домашними животными, безопасного для отдыха с детьми и комфортного для проведения времени на свежем воздухе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.