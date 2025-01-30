Благоустройство природной зоны в микрорайоне Щурово в Коломне начнут в 2025 году

Жители микрорайона Щурово в Коломне вместе с представителями администрации округа обсудили будущее благоустройство уникальной природной зоны. Она включает четыре каскадных пруда и прилегающий сосновый лес.

В прошлом году водоемы очистили, а в 2025 году стартуют работы по благоустройству территории. На встрече жители предложили не только привести зону отдыха в порядок, но и придать ей официальный статус. Среди идей также прозвучали предложения обустроить входную группу, установить освещение, видеонаблюдение и даже развести рыбу в прудах.

Заместитель главы округа Сергей Цаплинский сообщил, что проект благоустройства будет реализован в два этапа: сначала преобразят территорию вокруг прудов, затем — зону рядом с лесом. Предварительная концепция уже подготовлена и представлена на обсуждение жителям.

Согласно проекту, в парке появятся пешеходные тропы для прогулок, зоны для отдыха, семейных развлечений, активных игр и занятий спортом. На прудах планируется оборудовать пирсы и организовать прокат катамаранов или сапбордов.

В феврале администрация округа объявит конкурс на разработку проекта, в основу которого войдут пожелания местных жителей. Начало преобразований обещает сделать эту природную зону комфортным местом отдыха для всех поколений.