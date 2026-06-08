Благоустройство после модернизации теплосетей проверили в Яхроме

На улице Левобережье рядом со школой № 1, бассейном «Кашалот» и детским садом «Каравелла» уже восстановили асфальт, привели в порядок газоны и посадили новые деревья. На перекрестке улиц Ленина и Большевистской подрядчик демонтировал воздушную линию теплотрассы, сейчас идет вывоз труб.

Руководитель «Инжгорстроя» Александр Максимов пояснил, что старая теплотрасса находится на склоне, поэтому кран или трактор использовать нельзя — демонтаж идет вручную. До 20 июня завершат все работы. Аналогичные работы ведутся во дворах домов по улице Ленина, где до реконструкции трубы лежали прямо на земле. Сейчас специалисты укладывают асфальт.

Жильцы дома № 39 относятся к временным неудобствам с пониманием. Они отметили, что после обновления сетей в квартирах стало очень тепло, и поблагодарили за ремонт. Михаил Шувалов поручил своему заместителю запланировать на 2027 год модернизацию детской площадки около этого дома и комплексное благоустройство дворов на улице Ленина.

Глава округа подчеркнул, что в прошлом году провели большой объем работ по модернизации теплосетей, что позволило улучшить качество отопления. Поскольку работы завершили накануне зимы, благоустройство проводят сейчас. До конца июня его полностью закончат.​​