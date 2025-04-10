Благоустройство поселка Поварово под Солнечногорском завершат к 30 апреля

Благоустройство поселка Поварово после ремонта тепловых сетей стало главной темой встречи первого замглавы Солнечногорска Александра Кузьмина с жителями. Территории приведут в порядок до 30 апреля.

В поселке Поварово проведены масштабные работы по обновлению котельных и инженерных сетей. В микрорайоне Поваровка была запущена блочно-модульная котельная, а в микрорайоне Лесхоз модернизирована трасса отопления и горячего водоснабжения. Реконструкция продолжится и в этом году, а до конца месяца «Газпром теплоэнерго Московской области» приведет в порядок территории, где уже завершены работы.

«Я хочу сказать слова благодарности жителям за активность. Мы вместе с коллегами на постоянной обратной связи. Много было адресных вопросов после проведения ремонтных работ на теплотрассе. Приняли решение, и уже до 30 апреля „Газпром теплоэнерго“ проведет работы по благоустройству, вывозу строительного мусора», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

На встрече также обсуждались вопросы ремонта дорог и уличного освещения. Как сообщил Александр Кузьмин, после таяния снега специалисты администрации проведут инспекцию улично-дорожной сети, по результатам которой будут приняты конкретные решения.

Кроме того, участники встречи обсудили работу управляющей организации и другие актуальные вопросы. Все обращения были взяты под контроль, и установлены сроки их исполнения.