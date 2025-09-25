Благоустройство площади Победы завершили в Раменском

В Раменском муниципальном округе завершили масштабные работы по благоустройству площади Победы. Общественное пространство обновили в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Изменения ожидают и другие общественные пространства. Сейчас в Раменском парке реализуют третий этап благоустройства зоны отдыха возле Борисоглебского озера, охватывающий территорию площадью 10,8 гектара.

«В поселке Ильинский ведется благоустройство зоны отдыха у Ильинского пруда площадью 1,15 гектара. Здесь появятся детская игровая площадка, зона с качелями и система освещения. Параллельно в поселке Электроизолятор начаты работы по созданию пешеходной зоны вдоль территории Гжельского государственного университета. Площадь благоустройства составляет 0,6 гектара», — рассказал Швага.

Куратор партийного проекта «Городская среда» Сергей Швага отметил, что преобразования в округе не ограничиваются одной площадью.

На территории площадью 2,2 гектара уложили тротуарную плитку, обустроили асфальтобетонную велотрассу, высадили растения, а также установили малые архитектурные формы и ограждения.

Одновременно в округе проводят работы сразу по 16 направлениям, включая развитие крупных общественных зон и дворовых территорий.

Особое внимание уделяют созданию современных и безопасных детских площадок. Из запланированных 42 объектов работы завершили уже на 36. Их оборудовали игровыми комплексами на резиновом покрытии, установили удобные парковые скамейки, ограждения и информационные стенды. Завершение работ на площадках намечено на 15 октября.

Продвигается и программа модернизации уличного освещения: специалисты завершили работы на 13 из 15 объектов, а 900 старых светильников заменили на современные энергоэффективные аналоги. Проект будет полностью реализован до конца ноября.

Рабочие также обустроили 11 «народных троп» — удобных пешеходных маршрутов общей длиной около двух километров.

В 2026 году по Народной программе «Единой России» планируется провести благоустройство зоны отдыха в селе Софьино.