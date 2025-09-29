Благоустройство пешеходной зоны в поселке Некрасовский завершат к октябрю

В муниципальном округе Дмитров подходит к завершению масштабное благоустройство пешеходной зоны в поселке Некрасовский. Его провели в рамках проекта «Формирование комфортной среды».

Работы охватили территорию сквера от дома № 30 в микрорайоне Трудовая до дома № 41 в микрорайоне Строителей.

На обновленной территории уже проложили велосипедную дорожку, установили беседки, качели и скамейки, а также оборудовали детские игровые и спортивные площадки.

В планах — благоустройство местного пруда, а также монтаж систем освещения и видеонаблюдения.

Сейчас специалисты завершают установку бортового камня, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают фонари и занимаются озеленением территории.

Пешеходная зона разместилась на участке площадью 3,5 гектара, который ранее передало Управлению капитального строительства Дмитровского округа в безвозмездное пользование Министерство имущественных отношений Подмосковья.

Техническое открытие обновленного пространства запланировано на 30 сентября.