Благоустройство пешеходной зоны перед Ледовым дворцом обсудили в Балашихе

В Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина состоялась встреча, в которой приняли участие заместитель главы администрации округа Максим Сидоркин и представители проектной организации ООО «Рейка». Основной темой обсуждения стало будущее благоустройства пешеходной зоны по улице Парковая и площади перед ареной.

На встрече присутствовали инициативные жители города, которые активно включились в диалог о концепции проекта. Горожане выразили свои идеи и предложения, касающиеся улучшения общественного пространства. В ходе интерактивных мероприятий участники смогли обозначить интересующие их зоны, выявить проблемные локации и предложить различные элементы благоустройства, которые могли бы сделать территорию более комфортной и привлекательной.

Обсуждение проходило в конструктивной атмосфере, где каждый голос был услышан. Жители предложили множество идей, от создания зеленых зон до установки удобных скамеек и освещения, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности горожан в развитии своего города.

На основании собранных предложений будет подготовлено задание на проектирование, после чего начнется разработка проекта благоустройства общественной территории. Реализация этих планов будет осуществляться в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», что подчеркивает важность данного мероприятия для создания качественной городской инфраструктуры.