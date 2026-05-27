Благоустройство пешеходной зоны на Патриаршей улице начали в Ногинске

Жители Богородского округа обратились в администрацию с просьбой обратить внимание на состояние пешеходной зоны вдоль улицы Патриаршей рядом с домом № 4. По словам горожан, тротуар находился в неудовлетворительном состоянии, а часть плиточного покрытия была разрушена.

Обращения жителей были взяты на контроль. На этой неделе специалисты приступили к проведению ремонтных работ.

В ходе обследования было установлено, что около 90% плиточного покрытия на данном участке повреждено. В связи с этим принято решение заменить плитку на асфальтовое покрытие.

Работы проводятся по инициативе администрации Богородского округа. Завершить благоустройство планируют до 10 июня. После окончания ремонта обновленная пешеходная зона станет более удобной и комфортной для жителей и гостей города.

В администрации округа отметили, что работа по благоустройству общественных пространств продолжается. Особое внимание уделяется обращениям жителей и состоянию пешеходной инфраструктуры в разных частях муниципалитета.