Благоустройство пешеходной зоны на Новой улице в Серпухове начнется в октябре

В Серпухове продолжают ремонтировать автомобильные дороги: сейчас работы проводят на 28 участках из 64. На Новой улице специалисты поменяли асфальт, в III квартале 2025 года начнется благоустройство пешеходной зоны.

На участке протяженностью 750 метров и общей площадью 10350 квадратных метров сотрудники дорожной службы уложили современное асфальтобетонное покрытие. Отдельное внимание специалисты уделили правильному охлаждению и компактации асфальта, чтобы предотвратить деформацию полотна.

Эта дорога граничит с пешеходной зоной, которую в этом году также обновят. Здесь поменяют дорожное покрытие, обустроят парковку, велодорожки и зону для выгула собак. Помимо этого, облагородят центральную часть улицы и отремонтируют фонтан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.