Сегодня 16:35 Благоустройство парковой зоны вдоль Комсомольской набережной начали в Дубне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна Подмосковье

Хозяйственные службы Объединенного Института Ядерных Исследований начали благоустройство парковой зоны вдоль Комсомольской набережной в Дубне. Всего обновят почти 10 тысяч квадратных метров территории.

Сейчас обустраивают сеть пешеходных дорожек, проходящую по территории парка вокруг теннисных кортов. Обновляют все проложенные более полувека назад тротуары, плиты заменяют на современное асфальтовое покрытие.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

«Объединенный Институт Ядерных Исследований является партнером города в вопросах благоустройства. В этом году еще одна общественная территория приведена в порядок силами ОИЯИ. Хочу отметить, что работы выполнены качественно. Спасибо руководству института за неравнодушное отношение к городу и нашей любимой набережной», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Напомним, работы по ремонту кортов и баскетбольной площадки, запланированные на этот сезон, заканчиваются. Уже завершено обновление сети освещения и установлено новое ограждение. Последним этапом станет укладка современного спортивного покрытия. Она запланирована на начало следующего летнего сезона.