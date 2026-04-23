Благоустройство парковки в Истре: работы выходят на финишную прямую

В Истре продолжаются работы по благоустройству парковки напротив здания администрации. Масштабный проект переходит на новый этап.

На объекте постоянно работают 15 человек и задействовано три единицы техники. Параллельно выполняется несколько задач. Установка бортового гранитного камня завершена на 70%, а укладка бетонного основания под плиточное покрытие — на 65%. Из запланированных 32 фонарей установлено 29, что составляет 90% от общего объема. Работы по установке камер в рамках проекта «Безопасный регион» выполнены полностью, осталось провести только пусконаладочные работы.

Подготовлены клумбы для озеленения территории, где высадят многолетние деревья, цветники и кусты. Также на территории планируется разместить малые архитектурные формы: лавочки, урны, информационные стенды и навесы. Эти элементы уже закуплены.

Для дальнейших работ на территорию привезена новая партия песчано-бетонной смеси. Сейчас идет укладка плиточного покрытия на готовое бетонное основание.

Руководитель проекта компании «ООО Рост» Астемир Думанов сообщил, что работы ведутся поэтапно — захватным методом. Это означает, что рабочие сначала делают бетонное основание на определенной территории, а затем сразу начинают укладывать на него плитку. После окончания укладки плитки приступят к установке малых архитектурных объектов.

Полностью закончить укладку плитки планируют 10 июня.