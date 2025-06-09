Благоустройство парка Защитников Москвы начали в Лобне

Общественное пространство после реконструкции станет благоустроенной зоной для активного и спокойного отдыха. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам.

Чтобы сохранить зеленые насаждения при проведении благоустройства, в сквере состоялась акция по пересадке растений. В мероприятии участвовали глава городского округа Анна Кротова, депутаты, семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации, общественники и школьники.

Анна Кротова рассказала, что перед пересадкой растений проконсультировались со специалистом, чтобы сделать все максимально аккуратно. «За каждым деревом будет обеспечен должный уход. Каждое дерево — живая память о подвигах наших предков», — отметила руководитель муниципалитета.

По проекту реконструкции в сквере установят макет «Лобненский рубеж обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Также там появятся спортивные комплексы для волейбола и стритбола, дорожки для велосипедистов и бегунов, детская площадка. Площади вокруг монумента «Зенитное орудие» вернут исторический облик. Для владельцев собак обустроят специализированную площадку для выгула.