Благоустройство парка Ветеранов в Мытищах завершат 22 июня

Работы по благоустройству парка Ветеранов в Мытищах движутся к завершению. Они заняли значительное количество времени из-за сложных технических задач, а также неблагоприятных погодных условий. Открытие запланировано на 22 июня.

Депутатский корпус вместе с представителями Общественной палаты и местными жителями проверили готовность парка.

Памятник Распоповой обновлен подрядчиком в начале мая. К Дню Победы жители Мытищ уже могли возложить цветы к нему.

На текущий момент в парке проводится подключение 12 камер «Безопасного региона». Также установлена новая парковая мебель, ведутся работы по озеленению, планируется посадка декоративных яблонь и различных кустарников. Уже установлена площадка с тренажерами и теннисными столами, подготовлено основание для резинового покрытия, проведены коммуникации, готовится монтаж уникальной детской площадки.

Также ведется подготовка основания для памятного знака героям-мытищинцам, пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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