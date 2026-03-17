Благоустройство парка «Стахановский берег» в Электрогорске близится к завершению

В городе Электрогорск на территории парка «Стахановский берег» продолжаются активные работы по благоустройству. Несмотря на сложную погодную ситуацию, связанную с грязью и разливом озера, подрядчик успешно завершил демонтажные работы. Специалисты убрали старую детскую площадку, лавочки и декоративные элементы, а также приступили к замене сети дорожек.

Сейчас рабочие устанавливают сваи для нового пирса и зоны отдыха. Начало работ зимой позволило выполнить часть земляных мероприятий до наступления тепла. Однако предстоящий сильный разлив озера может затормозить процесс.

На другом берегу озера работы по благоустройству были завершены в 2023 году. Там установили несколько зон отдыха с качелями и металлическими дорожками, что позволяет гулять даже во время разлива.

Завершить все работы по благоустройству планируется до конца весны, а открытие обновленной зоны приурочено к 80-летию Электрогорска.