Благоустройство парка «Сказка» в Протвине завершили на 94%

В Протвине близится к завершению благоустройство парка «Сказка» в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день готовность объекта составляет 94%.

Уже выполнены бетонные дорожки, оборудована сцена амфитеатра, установлены малые архитектурные формы, создана игровая зона, а также проведено освещение и смонтированы камеры видеонаблюдения. До конца месяца в парк планируют доставить статую Змея Горыныча, установка которой займет примерно две недели.

В настоящее время на амфитеатре продолжаются декоративные работы. Общая площадь театральной сцены и подмостков превышает 200 квадратных метров.

Рабочие обшивают потолок сцены деревянными панелями, на колоннах вырезают узоры, которые затем покроют защитным лаком. Внутри сцены монтируется закулисное пространство. Каменный амфитеатр отшлифовывают, удаляют излишки бетона и укрепляют конструкцию специальным составом.

«Работы планируем завершить в июне, и „Сказка“ станет новым комфортным пространством для досуга взрослых и юных жителей, а также гостей округа», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.