Благоустройство парка началось в поселке Радиоцентр-9 Богородского округа

Началось преображение парка у дома культуры в поселке Радиоцентр-9. Территорию украсили современными скамейками.

Установить скамейки около дома культуры попросили жители поселка. Депутат Богородского округа Анна Кириллова вместе с руководителями «Городского хозяйства» помогли в решении этого вопроса.

По словам Кирилловой, установка скамеек — это лишь начало работ по благоустройству парка. Она отметила, что важно и дальше развивать в поселке парковую зону. Сейчас прорабатываются возможности установки освещения, детских площадок и организации зеленых зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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