Благоустройство парка «Березовая роща» в Дмитрове завершат в 2025 году

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин побывал в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Сейчас там идет 2-й этап благоустройства. Полностью завершить работы планируют в 2025 году.

Сегодня в парке готовы чаши для каскада фонтанов. Его длина составит около 300 метров. На зиму чаши законсервируют, а весной продолжат работы.

«Любой проект, который касается благоустройства, тем более таких больших зон отдыха, как этот парк, должен при разработке учитывать все пожелания и мнения местных жителей. Это — основной приоритет в работе. Потому что мы работаем на благо людей», — подчеркнул Иван Курданин.

Он поручил заместителю провести встречу с местными жителями и обсудить вопрос благоустройства и перепланировки «Березовой рощи».

В 2025 году в парке облагородят территорию, прилегающую к фонтану, установят сцену с раздевалками для выступающих и площадку для зрителей. А место для выгула собак переместят чуть в сторону.

Для безопасности отдыхающих Иван Курданин потребовал перенести дорогу, ведущую к частному сектору.

«Здесь отдыхают в том числе и дети. Ребенок, заигравшись, увлекшись игрой, не будет обращать внимание ни на знаки, ни на ограждение. Он может просто выбежать под колеса. Поэтому ваш проект должен соответствовать безопасности по всем пунктам, и в первую очередь — именно для детей, с любой точки зрения», — сказал он.

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