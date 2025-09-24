Благоустройство парка «Банный лес» завершат до конца сентября

В Красноармейске завершается масштабное обновление парка «Банный лес», который скоро откроет свои двери для жителей и гостей округа. Территория парка, занимающая более 20 гектаров, уже практически полностью преобразилась благодаря реализации комплексного проекта благоустройства и модернизации.

В рамках работ специалисты проложили прогулочные и спортивные маршруты, покрытые экологичным гранитным отсевом. Особое внимание уделили восстановлению асфальтированной дороги, ведущей к железнодорожному вокзалу. Для самых маленьких гостей установлены три детских игровых комплекса, а любители активного образа жизни получили новые площадки для занятий воркаутом и физкультурой.

В настоящий момент активно ведутся последние работы по благоустройству главной входной группы, расположенной со стороны Бульвара Зубова. Здесь уже смонтированы два торговых павильона. На детской площадке площадью 1200 квадратных метров продолжается укладка каучукового покрытия, которое обеспечивает безопасность игр. Ожидается, что официальное открытие парка состоится до конца сентября.