Благоустройство Опалиховского лесопарка в Красногорске завершат в 2025 году

В Красногорске завершается благоустройство Опалиховского лесопарка, расположенного рядом с микрорайоном «Изумрудные холмы». По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, проект является масштабным и реализуется с активным участием местных жителей.

Именно их пожелания легли в основу создания комфортной инфраструктуры, включающей зоны отдыха, уличную мебель и площадки для занятий спортом.

Основной этап работ был завершен уже в 2024 году. В лесопарке провели санитарную очистку, установили освещение вдоль прогулочных маршрутов и камеры видеонаблюдения. Также обустроили спортивный кластер с теннисным кортом, баскетбольной площадкой и зоной для воркаута. Для детей оборудовали игровые пространства, а у родника появились настилы для удобного подхода к воде и переходные мостики через реку Банька.

В июне 2025 года планируется завершить работы по обустройству двух километров дорожек в верхней части парка, где также установят скамейки для отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составляет 44 гектара, а сам лесопарк уже открыт для посетителей.