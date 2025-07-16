Благоустройство общественных пространств проверили в Павловском Посаде

Активная работа по благоустройству продолжается в городском округе. Глава муниципалитета Денис Семенов лично контролирует весь процесс.

В ходе очередного объезда территории Павловского Посада были детально осмотрены улицы, парки, придорожные зоны и общественные пространства. Основной целью мероприятия было выявление проблемных мест и оперативное приведение их в порядок.

После осмотра Денис Семенов дал ряд поручений профильным службам. В ближайшее время будут приведены в порядок скамейки на улицах, детские и спортивные площадки, стенды и дорожные знаки. Парковки и пешеходные зоны очистят и восстановят, на центральной площади заменят поврежденную брусчатку.

После покоса травы на газонах и обочинах будет организована своевременная уборка мусора. Для повышения комфорта жителей начнет активную работу техника — уличные пылесосы, которые очистят дороги от песка и мелкого мусора.

Проверка выявила незаконную рекламу на опорах освещения и конструкциях — ее демонтируют в кратчайшие сроки.

Особое внимание было уделено парку «Меленки». Здесь перед сценой сформируют твердое покрытие, чтобы сделать пространство удобным для отдыха жителей и гостей округа.