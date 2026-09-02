Благоустройство новой зоны отдыха в Ивантеевке завершили в округе Пушкинский
Заросший пустырь на берегу реки Учи за полгода превратили в современное пространство для прогулок и отдыха. Обновленную территорию оценил глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями, представителями подрядчика и жителями города.
На набережной появились смотровые площадки, амфитеатр, детские и спортивные зоны, 300-метровая «парящая» тропа. На территории установлены красивые беседки, удобные лавочки в тени деревьев, мангальная зона и место для выгула собак. Это пространство создано не только для семейного досуга, общения соседей и рождения новых добрых традиций, но и для творчества и спорта.
Масштабный проект благоустройства реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Когда губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал на открытие сквера на Рощинской улице недалеко от набережной, жители предложили продолжить благоустройство.
«Мы построили здесь новый пешеходный мост, установили хорошее освещение и видеонаблюдение, обустроили асфальтированные и мощеные дорожки — полноценное продолжение комфортной городской среды от сквера на Рощинской улице. Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и вовлеченность в благоустройство нашего округа. Мы стараемся для людей, их комфорта и благополучия», — отметил Максим Красноцветов.
На открытии зоны отдыха глава муниципалитета пообщался с жителями, с которыми обсудил дальнейшие планы и услышал самые теплые отзывы. Этот проект, отметил глава муниципалитета, стал ярким примером того, как инициатива способна преображать родные места.