Благоустройство новой зоны отдыха в Ивантеевке завершили в округе Пушкинский

Заросший пустырь на берегу реки Учи за полгода превратили в современное пространство для прогулок и отдыха. Обновленную территорию оценил глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями, представителями подрядчика и жителями города.

На набережной появились смотровые площадки, амфитеатр, детские и спортивные зоны, 300-метровая «парящая» тропа. На территории установлены красивые беседки, удобные лавочки в тени деревьев, мангальная зона и место для выгула собак. Это пространство создано не только для семейного досуга, общения соседей и рождения новых добрых традиций, но и для творчества и спорта.

Масштабный проект благоустройства реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Когда губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал на открытие сквера на Рощинской улице недалеко от набережной, жители предложили продолжить благоустройство.