Благоустройство новой набережной начали в Пушкинском округе

В подмосковной Ивантеевке начались работы по созданию современной рекреационной зоны у реки Уча. Проект реализуют после предложений местных жителей, которые озвучили свою инициативу губернатору Андрею Воробьеву.

Идея продолжить улучшение городской среды ближе к воде поступила от жителей во время встречи с главой региона после обновления сквера на Рощинской. В результате было решено создать многофункциональное пространство для отдыха на участке площадью более четырех гектаров.

В рамках проекта планируют оборудовать детскую игровую площадку, зоны для спокойного и активного отдыха, специальную площадку для выгула собак и отдельную территорию для пикников. Архитектурной особенностью станет прогулочная деревянная тропа длиной около 300 метров, которую приподнимут над основным ландшафтом. Также реконструируют пешеходный мост через реку, сделав его более безопасным и удобным.

«Мы начали работы раньше запланированного срока. Сейчас на объекте трудятся около двадцати специалистов и работает техника», — сообщили в администрации.

На первом этапе устанавливают сваи для будущих конструкций, завозят материалы и готовят площадки. В администрации подчеркивают, что главный акцент делают не на скорости, а на качестве и долговечности всех элементов.

Завершение строительства и ввод набережной в эксплуатацию запланированы на сентябрь 2026 года.