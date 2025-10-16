Благоустройство нескольких дворов и народных троп завершили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжается программа комплексного благоустройства дворовых территорий. На данный момент работы выполнены по восьми адресам: обновлено свыше 13 тысяч квадратных метров асфальта на внутридворовых проездах, отремонтировано более 4,3 тысячи квадратных метров тротуаров и обустроено свыше 1,8 тысячи квадратных метров парковочных площадок.

Так, во дворе дома № 30 в поселке Смирновка заменили асфальт площадью около 970 квадратных метров, обустроили тротуары на более чем 490 квадратных метров и заменили бордюры. Кроме того, появилась парковка почти на 680 квадратных метров.

В этом же населенном пункте возле домов № 31 и 32 отремонтировали внутридворовые проезды площадью около 4500 квадратных метров, сделали тротуары протяженностью 1600 квадратных метров. Территорию благоустроили — высадили зеленые насаждения, установили скамейки и урны.

В деревне Радумля в микрорайоне Механический завод работы прошли у домов № 1, 4, 14 и 15. Здесь уложили асфальт на площади более 3120 квадратных метров, оборудовали пешеходные дорожки площадью 640 квадратных метров, а также организовали парковку размером 259 квадратных метров.

Благоустройство завершено и по другим адресам: на улице Молодежная у дома № 5 в Солнечногорске, в деревне Толстяково во дворе домов № 33 и 35, в деревне Кривцово у домов № 22, № 23 и 24, в деревне Якиманское у дома № 4 по улице Д/О Прибрежный.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства мы продолжаем обновлять дворовые территории и народные тропы. Все запланированные работы по девяти объектам будут завершены этой осенью», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Также обустроены пешеходные маршруты по четырем адресам: в Кривцово от парковки у дома № 23 до автобусной остановки, в деревне Стрелино от дома № 70 до остановки, в Солнечногорске от дома № 23 по улице Баранова до детского сада № 19 и в поселке Смирновка от дома № 7а до сетевого магазина. Всего в этом году планируется благоустроить девять народных троп.