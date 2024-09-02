Благоустройство народных троп завершилось в Лосино-Петровском

В Подмосковье завершено обустройство более 420 «народных троп», которые создаются по инициативе самих жителей. Эти пешеходные дорожки помогают срезать путь к важным социальным объектам и формируются в рамках программы «Пешком».

Каждый житель региона может обратиться в администрацию своего округа с предложением о строительстве удобной пешеходной дорожки в местах, где она особенно необходима. В приоритете находятся тропы, ведущие к автобусным остановкам, школам, поликлиникам и другим значимым объектам.

Сейчас обустройство тропинок завершено в 33 городских округах, среди которых Лосино-Петровский.

В Подмосковье в этом году планируют обустроить еще 481 «народную тропу» в 46 муниципалитетах Подмосковья, что значительно улучшит доступность общественного транспорта и социальных услуг для жителей региона.

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