Благоустройство народных троп завершат в Химках

В Химках подходят к концу работы по обустройству народных троп на улицах Молодежная, Панфилова и Горная. Новые пешеходные дорожки создают на маршрутах, которыми жители пользуются каждый день для прохода к социальным объектам и остановкам транспорта.

В городе продолжается развитие пешеходной инфраструктуры. На участках, где ранее были протоптанные жителями тропинки, появляются благоустроенные дорожки с твердым покрытием. Специалисты укладывают асфальт, устанавливают бортовые камни и приводят в порядок прилегающую территорию. Такой подход позволяет сделать привычные маршруты более удобными и безопасными для пешеходов.

По информации администрации, в первую очередь внимание уделяют участкам с высокой проходимостью. Это пути к образовательным учреждениям, медицинским организациям, остановкам общественного транспорта и другим важным объектам городской инфраструктуры. Перечень адресов формировался на основе обращений жителей.

«Каждая благоустроенная народная тропа — это конкретный результат запроса жителей. При формировании перечня объектов основной ориентир — на обращения химчан. Благодаря реализации Народной программы партии в Химках не просто создают новые пешеходные дорожки, но последовательно делают городскую среду безопасной и доступной для всех категорий жителей», — отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Химках Александр Васильев.

В течение года в округе планируют привести в нормативное состояние 65 пешеходных дорожек. Реализация работ ведется в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Ожидается, что после завершения благоустройства жителям станет проще и комфортнее передвигаться по городу по наиболее востребованным маршрутам.