Благоустройство народных троп началось в Волоколамском округе

Работы проводят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Пешком». В 2025 году в муниципалитете планируют обустроить пять объектов.

В Волоколамске уже началось благоустройство сразу на четырех участках. Сотрудники подрядной организации «Арника» приступили к земельным работам с обеих сторон дома № 5 на улице Ново-Солдатской и у здания Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский». Там уже оборудовали земляную подушку, отсыпали песчаное и щебеночное покрытие и установили бордюрный камень.

Рабочие также начались обустройство пешеходной тропы, ведущей от общежития к филиалу Красногорского колледжа. В настоящее время идет демонтаж бетонных плит, после чего подрядчик займется самой дорожкой, на которой, в отличие от остальных объектов, уложат плиточное покрытие.

В скором времени также приступят к благоустройству народной тропы в селе Ярополец.

«Благодаря губернаторской программе, в этом году сделаем комфортными сразу пять пешеходных троп. Работы завершим еще до начала лета», — отметил первый заместитель главы муниципалитета Сергей Шорников.