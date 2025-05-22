Благоустройство народных троп началось в Химках

В микрорайоне Подрезково на улице Жаринова начались работы по устройству новых пешеходных маршрутов. Благоустройство проводят в рамках региональной программы по улучшению пешеходной инфраструктуры.

Все тропы строятся по единому стандарту. Цель работ — обеспечить удобный и безопасный проход к школам, остановкам и социальным объектам, которыми жители пользуются ежедневно.

В 2025 году планируется привести в порядок 22 пешеходных маршрута в различных районах округа — в Старых и Новых Химках, а также в Сходне, Подрезкове и Луневе. Адреса были отобраны с учетом обращений граждан, список размещен на сайте администрации.

Программа действует в регионе с 2021 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее задача — улучшить повседневные маршруты жителей и сделать передвижение по городу максимально комфортным.