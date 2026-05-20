Благоустройство «народных троп» началось в Балашихе

В Балашихе продолжается благоустройство пешеходных маршрутов, которые жители называют народными тропами. За пять лет в округе привели в порядок около 25 километров таких путей, а в этом году планируется обновить еще 62 участка.

Работы ведут в разных микрорайонах, где жители ежедневно пользуются короткими маршрутами к остановкам и социальным объектам. Многие из этих дорожек раньше оставались грунтовыми и становились неудобными в непогоду, хотя активно использовались горожанами.

В одном из таких мест рядом с Горьковским шоссе обновили сквер и подходы к автобусной остановке «Горсовет». Здесь уложили асфальт, создали более удобные и безопасные маршруты, а также сделали безбарьерную среду для маломобильных жителей.



«Очень хорошо, что сделали асфальтированные дорожки. Можно здесь и гулять, и ходить, и с остановки возвращаться. Грунтовая дорога вечно грязная была, а сейчас хорошо», — сказала жительница Балашихи Нина Лебедева.

По словам главы округа Сергея Юрова, программа благоустройства появилась после обращений жителей и сбора предложений. Он отметил, что особое внимание уделяется именно небольшим, но востребованным пешеходным маршрутам.

«Эта программа родилась именно в рамках сбора наказов, которые мы проводили в 2021 году. Жители часто к нам обращались с предложениями, что помимо благоустройства больших парков и скверов необходимо уделить внимание небольшим участкам, где люди привыкли ходить. Эти участки не попадали в программы ремонта дорог и дворов, но были очень востребованы жителями», — отметил Сергей Юров.

Финансирование работ ведется из бюджета округа. Общий объем средств превышает 50 миллионов рублей. Завершить все запланированные работы планируют до конца лета.