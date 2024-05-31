Благоустройство началось вблизи стадиона «Старт» в Ногинске

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Территорию стадиона «Старт» в Ногинске облагородят к осени. Строители уже приступили к обустройству и выравниванию поля.

Сейчас на объекте трудятся 45 квалифицированных работников, также привлекли шесть спецмашин. По проекту сделали отсыпку, бетонирование, установку бортов и ливневок. Внутренние и фасадные работы в самом здании уже завершены.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

После реконструкции в здании появятся спортивные и тренажерные залы. Футбольное поле с искусственным покрытием будет оборудовано системой подогрева, а по периметру разместят беговые дорожки для легкоатлетов.

Кроме того, на стадионе установят универсальную спортивную площадку и воркаут-площадку с уличными тренажерами. Здесь же будет крытая хоккейная коробка, что позволит заливать лед уже при +5 градусах и увеличить продолжительность спортивного сезона.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года. Реконструкция стадиона проводится по государственной программе «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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