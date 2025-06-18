Благоустройство началось на территории у плотины на реке Нара в Серпухове

Специалисты завершают ремонт донного водовыпуска плотины на реке Нара в Серпухове. Сейчас они демонтируют ограждение, затем приступят к благоустройству прилегающей территории.

Уровень воды в реке спустят на 1,5 метра. Работы запланированы с 19 по 30 июня. Это нужно сделать, чтобы выполнить восстановление земляных работ и проверить готовность оборудования.

Эксперты отметили, что флора и фауна водоема не пострадают в процессе ремонта. Здесь внимательно следят за экологической ситуацией и делают все возможное, чтобы минимизировать воздействие на природу.

Когда работы завершат, уровень воды восстановят до норматива. Это поможет сохранить экосистему реки.

«Мы благодарим жителей за понимание и терпение в этот период, и уверены, что проведенные работы принесут только пользу нашему округу. Работы направлены на улучшение инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Серпухов.