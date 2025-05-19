Благоустройство набережной в Наро-Фоминске завершат в июне 2025 года

Масштабное обустройство городской набережной продолжается в Наро-Фоминске. Работы ведутся с опережением графика и должны завершиться в конце июня текущего года.

Заканчивается третья очередь строительства — вдоль реки Нара до стадиона «Трудовые резервы» и перинатального центра.

За два предыдущих этапа привели в порядок берег реки, уложили брусчатку на пешеходных дорожках, установили теневые навесы, стильные уличные фонари, скамейки в зеленых зонах, качели, уличную библиотеку, деревянные настилы и ступени, ведущие к воде, обустроили велосипедные дорожки и смотровую площадку. Проведена реконструкция моста на островную часть набережной. Уже разбиты и засеяны травой газоны. «Изюминкой» проекта стали пешеходные дорожки на сваях. Новая зона отдыха идеально вписалась в природный ландшафт Наро-Фоминска.

Проектом благоустройства также предусмотрены мероприятия по расчистке заболоченных территорий и укреплению склонов. Завершающим этапом станет обустройство спортивной площадки с резиновым покрытием и навесом, а также оборудованного места для выгула собак. Набережная обещает стать не только красивым, но и функциональным пространством, где каждый сможет найти занятие по душе.

Работы проводят в рамках программы Московской области «Формирование комфортной городской среды», нацеленной на улучшение жизни и отдыха горожан.