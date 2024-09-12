Благоустройство набережной в Коломне завершится осенью 2024 года
Подрядчик благоустраивает зону отдыха набережной реки Коломенки. Работы планируют завершить этой осенью.
Благоустройство набережной площадью около 5,5 гектара проходит благодаря победе во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Подрядчик обустраивает пляж, детский комплекс и парковку. По проекту здесь расширят зону для пляжного волейбола — установят единую площадку на пять полей с сеткой для безопасности.
На данный момент рабочие обустраивают пирс и деревянный настил, монтируют малые архитектурные формы и высаживают растительность, устанавливают опоры освещения и камеры видеонаблюдения.
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