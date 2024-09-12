Благоустройство набережной в Коломне завершится осенью 2024 года

Благоустройство набережной площадью около 5,5 гектара проходит благодаря победе во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Подрядчик обустраивает пляж, детский комплекс и парковку. По проекту здесь расширят зону для пляжного волейбола — установят единую площадку на пять полей с сеткой для безопасности.

На данный момент рабочие обустраивают пирс и деревянный настил, монтируют малые архитектурные формы и высаживают растительность, устанавливают опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

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