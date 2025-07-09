Благоустройство набережной Травинского озера начали в Пушкино

Масштабные работы на территории в центре Пушкино стартовали в муниципалитете. Глава городского округа Максим Красноцветов вместе с коллегами побывал на объекте и оценил темп благоустройства.

Площадь набережной озера Травинское составляет около четырех с половиной гектаров. Максим Красноцветов рассказал, что проектом предусмотрено обустройство зон отдыха, пешеходных пространств и велодорожек, новой дорожно-тропиночной сети и смотровой площадки на воде. На территории установят освещение, малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения.

«Здесь появится детская площадка, площадка для воркаута, будет построен новый пирс — достаточно насыщенная и интересная локация, благоустройство которой мы планируем завершить до 1 ноября», — сообщил глава округа Пушкинский.

Работы проводятся в рамках программы «Современная комфортная городская среда».