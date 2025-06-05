Благоустройство набережной Теребенки в Чехове планируют завершить к июлю

Победитель всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства и любимое место отдыха жителей Чехова постепенно обновляется. Готовность объекта составляет уже 95%. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Третий этап реконструкции набережной реки Теребенка охватывает территорию площадью три гектара. Начальник участка Александр Идрисов сообщил, что специалисты уже очистили пруд, сделали настилы, плиточное покрытие, обустроили новые детские и спортивные зоны. Вдоль набережной посадили водные растения, которые придают территории уникальный облик и экологическую ценность.

В ближайшее время обустроят прогулочный променад, пешеходные дорожки и зоны отдыха с удобными скамейками, а также пирс с арт-объектом «Чайка», который станет новым символом набережной.

Местные жители уже оценили первые преобразования. «Я надеюсь, что будет очень красиво, потому что с балкона наблюдаю — это грандиозно. Главное, чтобы было все доделано», — сказала жительница Чехова Ольга Яшина.⁣⁣⠀

По плану завершение работ намечено на октябрь текущего года, но строители работают с опережением графика и обещают завершить все этапы уже к июлю.