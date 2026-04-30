Благоустройство набережной «Северные пруды» в Сергиевом Посаде завершат летом

Набережную «Северные пруды» по Северо-Озерной улице в Сергиевом Посаде благоустроят. Там установят скамейки, детские площадки, фонари, камеры и высадят деревья. Основную часть работ завершат к середине августа.

Набережная площадью 2,5 гектара победила во всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды в 2024 году. В рамках проекта там создадут современное общественное пространство. Там обустроят удобные пешеходные дорожки и лестницы, навигация, системы освещения и видеонаблюдения, установят скамейки и детские площадки. Также на набережной проведут масштабное озеленение.

Сейчас на территории устраивают свайное поле, монтируют металлокаркас и формируют основания для будущих дорожек. На объекте трудятся 20 человек.