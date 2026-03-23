Благоустройство набережной реки Уча в Ивантеевке: работы в разгаре

На данный момент рабочие собирают металлоконструкции, монтируют настилы для экотроп и расчищают территорию от сухостоя. Уже формируются мост через реку и амфитеатр у воды.

Начальник участка Антон Корж рассказал, что основные работы немного сдерживает погода: пока не сошел снег, невозможно полноценно заняться дорожками и благоустройством. Однако работы не останавливаются — на объекте ежедневно трудятся до 18 человек и два экскаватора.

После схода снега планируется прокладка дорожек, монтаж освещения, подведение коммуникаций и постепенная сборка всей инфраструктуры.

По концепции это пространство площадью около 4,4 гектара, рассчитанное на жителей небольшого района. В будущем здесь можно будет прогуляться по круговому маршруту, устроить пикник, отправить детей на площадку, заняться спортом или просто посидеть у воды. Для любителей активного отдыха предусмотрены спортивные зоны и общественная площадь, а для ищущих тишину — спокойные уголки с качелями и скамейками. Даже для собак выделят отдельное пространство.

Особое внимание уделяется воде. Выход к реке и амфитеатр задуманы как главные «якоря» всей территории — места, где будут собираться люди и проходить события. В основе проекта лежит идея не переделывать природу, а аккуратно вписаться в нее, сохранить зелень, добавить удобные маршруты, свет и инфраструктуру.

По контракту завершить работы должны к концу августа, но, по словам Антона, могут успеть раньше — ближе к июлю.