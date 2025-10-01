Благоустройство набережной Ильинского пруда завершили в Раменском округе

пресс-служба администрации Раменского муниципального округа
Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа

Масштабный проект по благоустройству набережной Ильинского пруда был реализован в поселке Ильинский. Местные жители и гости уже успели оценить преображения территории по достоинству.

Осмотрел результат и глава Раменского округа Эдуард Малышев. Обновленное пространство теперь сможет порадовать глаз: ухоженные дорожки, удобные лавочки, современные шезлонги, живописные мостики и пирс. Здесь были тщательно подобраны отделочные материалы, которые сочетались с природным ландшафтом.

«Обновленная набережная, могу уверенно сказать, станет центром притяжения не только для жителей поселка. Здесь каждый найдет занятие по душе: можно отдохнуть на природе, заняться спортом или провести время с семьей», — отметил Эдуард Малышев.

Проект благоустройства был реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также в ближайшее время добавят декоративную подсветку мостов. Обновленная набережная уже становится центром притяжения не только для жителей, но и для гостей округа.

