Благоустройство на улице Вачевской завершат в Павловском Посаде в ноябре

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провел 2 сентября большой рабочий объезд муниципалитета. Основное внимание было уделено подготовке к предстоящему отопительному периоду и благоустройству.

В деревне Ефимово старую котельную полностью подготовили к осенне-зимнему периоду. В конце текущего года планируют ввести в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную.

В котельной деревни Городково отремонтировали два котла, выполняется ремонт здания. Также заменили два котла на объекте, расположенном на Большом железнодорожном проезде в Павловском Посаде. Обе котельные также готовы к отопительному сезону.

Благоустройство малой общественной территории ведется на улице Вачевской по многочисленным просьбам активных жителей частного сектора. Подрядчик уже приступил к работам, сейчас идет планировка земли. Там появятся функциональные детские и спортивные зоны. Завершить работы планируют до конца ноября.

На территории бывшего стадиона в Рахманове установили новую спортивную площадку. В следующем году планируют сделать к ней удобную дорожку со стороны села, чтобы жителям было комфортно добираться.

«Продолжаем держать на контроле все ключевые вопросы жизнеобеспечения и развития нашего округа», — подчеркнул Сергей Балашов.