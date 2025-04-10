Благоустройство на участках новой теплотрассы проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский проверил благоустройство участков, где недавно завершили реконструкцию теплосетей от котельной 8/15. Он передал все замечания подрядчику.

Масштабные работы по реконструкции проводили на протяжении 2024–2025 годов. Мероприятия необходимы для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячего водоснабжения.

На данный момент подрядчик приступил к завершающему этапу — благоустройство. Заместитель главы Роман Мещеряков проверил работы по всей теплотрассе. Он отметил несоответствие заявленным требованиям. Горожане также недовольны последствиями.

Роман Мещеряков поручил благоустроить территорию по нормам: отсыпать грунт с уровнем дороги, посеять газон и заасфальтировать разрушенные тротуары.

«Веду постоянный мониторинг и держу на контроле работу подрядных организаций», — заместитель главы сказал Мещеряков Роман Валерьевич.